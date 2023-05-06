Kültür balıklarına ilgi yoğun

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar deniz av sezonunun bitmesine rağmen kültür balıklarına ilgi gösteriyor.

Denizlerde balık av sezonu 15 Nisan'da sona erdi. Denizlerde balık avlanması yasak olsa da balık tezgahlarında kültür ve kafes balıkları satılmaya devam ediyor. Balığa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, en çok kilosu 60 TL'den satılan somona rağbet gösteriyor.

Sezon bitmesine rağmen balık satışlarının oldukça iyi olduğuna değinen balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu yıl çok bereketli bir sezon geçirdik. Sezon bitmesine rağmen hala balık satışlarımız devam ediyor. 15 Nisan'dan beri kültür ve kafes balıkları satıyoruz. Vatandaşlar en çok kilosu 60 TL olan somona ilgi gösteriyor. Somonun yanı sıra kilosu 120 TL olan levreğe, kilosu 100 TL olan çipuraya da ilgi var. Zaman zaman alabalık ve olta balıkları da geliyor. Vatandaşlar sezon bitmesine rağmen balığa ilgi göstermeye devam ediyor" dedi.

Vatandaşlar da doyurucu ve uygun olduğu için somonu tercih ettiklerini, çinakop ve levrek gibi balıkların da fiyatının biraz daha aşağıda olması gerektiğini söylediler. - SAMSUN