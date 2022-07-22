Kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık idaresinin güvenliğine ilişkin milletlerarası sözleşme Resmi Gazete'de Türkiye, "Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme"ye ilişik beyanlarla birlikte katıldı. Türkiye, "Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme"ye ilişik beyanlarla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası sözleşme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşme, ulusal önlemler ve uygun durumlarda güvenliğe ilişkin teknik iş birliğini de içeren uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi yoluyla, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık idaresinde dünya çapında yüksek derecede güvenliğe ulaşmayı ve sürdürmeyi amaçlıyor. AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ekonomi Haberler

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