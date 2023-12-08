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Külçe Altın Aylık En Yüksek Reel Getiri Oranına Sahip

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, külçe altın aylık en yüksek reel getiri oranıyla öne çıkıyor. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2 oranlarıyla külçe altın yatırımcısına kazandırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında, finansal yatırım araçlarından aylık ve yıllık en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı.

TÜİK, kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını bugün açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,47, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 2 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

DOLAR, BİST 100 VE DİBS KASIMDA YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro yüzde 2,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,02, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,54, BIST 100 endeksi yüzde 4,90 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 1,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 1, BIST 100 endeksi yüzde 5,34 ve DİBS yüzde 6,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 ENDEKSİ 6 AYDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARACI OLDU

Külçe altın 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak gerçekleşti.

DİBS YATIRIMCISINA YILLIK DA KAYBETTİRDİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21,16, euro yüzde 14,64 ve dolar yüzde 8,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 19,37 ve DİBS yüzde 47,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6,40 ve euro yüzde 0,67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 4,99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,19 ve DİBS yüzde 53,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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