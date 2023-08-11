Kulaca'da salça sezonu açıldı

Kadınların ürettikleri salçalar ihraç edilecek

BURSA - Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından salça sezonunun startı verildi. Kulaca'da üretilecek bin 400 ton biber salçası Hollanda'ya ihraç edilecek. İnegöl'de kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek 4 Bin ton domates salçası Türkiye'nin her yerine gönderilecek. Büyük bir titizlikle üretilen biber salçaları da Hollanda'ya ihracat edilecek. Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenirken, hazırlanan acı biber salçaları peyderpey Hollanda'ya gönderilecek. Bu sene üretilecek domates salçasına ise yüzde 34 oranında zam yapıldı.

Açıklama yapan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur," Öncelikle tabi ki hayırlı olsun diyoruz. Elimizde geçen yıldan kalan salça bitmek üzere. Bu yüzden bizim kendi yöremizde daha yetişmeyen, 1 hafta- 10 günlük bir süresi olan domates yerine Manisa Akhisar'dan 100 ton civarında domates aldım yok satmamak için, vatandaşın ihtiyacını karşılamak için başladık. Yine hedefimiz 3 bin, 4 bin ton tahmin ettiğimiz domates işleme durumumuz vardı ve iç piyasaya yetişecek şekilde salça yapacağımıza inanıyorum. Bunun yanında da tabi ki yurtdışı ihracatımız var. Yurtdışı ihracatında da yaklaşık bin 100 tonluk bir anlaşmamız var ve o da Eylül ayının 1 inden itibaren biberler olur, işlemeye başlarız. Şu anda her şey normal." dedi.

Salçaya zam

"Tabi ki fiyatlarımızda bir artış olacaktır. Geçen yıl kilosunu 60 liradan ye sattığımız domates salçası bu sene 85 lira falan olacaktır. yüzde 34'lük bir zamla yapacağız bunu ki en ideal şeyimiz var bizim. Tüketiciyi de düşünerek en uygun bir fiyat gibi düşünüyoruz. Ama yarın ne olur enflasyon olur da üretimde bazı sıkıntılar olur. Çünkü her gün zam geliyor. Bu yüzden bu günkü piyasayla, bu günkü hesaplarımızla biz salçanın kilosunu 85 liradan piyasaya süreceğiz. İhracat döviz yükseldiği zaman tabi ki bizim de avantajımız oluyor. Ama Türkiye'de de enflasyon yüksek olması nedeniyle maliyetlerimiz de artıyor. Mesela biber 2 sene öncesinde 2,5 lira iken şimdi 10-12,5 liraya ki geçen seneki fiyatları bu. Yeni ürün piyasaya çıktığı zaman ne olacak bilemiyoruz. Domates keza hala 15-20 liraya pazarda satılıyor. Biz bunu sanayi tipi domatesle 'ü ile yapsak yine de işin içinden zor çıkacağız. Ama bu geçiş dönemidir, krizdir. Herkes bundan nasibini alacaktır diye düşünüyorum" dedi.