Kula'da TOKİ'nin 633 konutluk 3. etabı inşaatı devam ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde TOKİ'nin 633 konutluk 3. etabında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, 500 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen konutların Kula halkına hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 2. etap TOKİ konutlarının çevresinde yapımına başlanan ve tüm hızıyla devam eden 633 konutluk 3. etap konutlarını yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Aşkın, 2. etap konutları gibi ferah bir şekilde inşa edilecek olan 3. etap konutlarının hak sahiplerine ve Kula halkına hayırlı olmasını temenni etti. TOKİ inşa çalışmalarında Kula'nın yine ön planda olduğunu dile getiren Aşkın, "Kula'da geçtiğimiz ay içerisinde teslim işlemlerini tamamladığımız 3. etap TOKİ konutlarının hemen ardından hiç vakit kaybetmeksizin 3. etap TOKİ'yi Kula'ya kazandırmak için kollarımızı sıvadık. Geride bıraktığımız seçim sürecinin ardından Kula halkına yapacağımız hizmetleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Kula'ya kazandırmak için 7 Şubat tarihinde ihalesi yapılan 3. etap TOKİ konutlarının inşa çalışmalarını da yönetici arkadaşlarımızla birlikte yerinde inceledik. İnşallah yaklaşık 500 gün içerisinde 3. etap TOKİ'yi Kula'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Memleket sevdasıyla aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla Kula'da inşa edilecek 633 konut, 8 işyeri olan 3. etap TOKİ konutları, yine Kula'ya değer katacak nadide eserlerden birisi olacaktır. Kula'ya hizmet yağmurunda desteklerini bir an olsun esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Kula'mızın gururu, gençliğin ağabeyi hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Manisa milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Her şey milletimiz için" şeklinde konuştu. - MANİSA