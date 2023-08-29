KUGİAD Yeni Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kuşadası Belediye Başkanı'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği'nin (KUGİAD) yeni dönem başkanı Haşmet Boğalı ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, KUGİAD'ın projeleri ve belediye ile iş birliği konuşuldu.

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği'nin (KUGİAD) yeni dönem başkanlığına seçilen Haşmet Boğalı ve beraberindeki yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Ömer Günel, kurucuları arasında yer aldığı KUGİAD'ın 10'uncu dönem yönetim kurulu başkanı ve üyelerini makamında ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da yer aldığı ziyarette, KUGİAD'ın hayata geçirmeyi planladığı projeler ve Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde yapılabilecek faaliyetler konuşuldu.

Ziyarette Başkan Ömer Günel, KUGİAD yeni dönem yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek, "Gençlerin iş dünyasında ön planda olması ve başarılı işlere imza atmasında sizlerin desteği çok büyük olacak. Onursal üyesi olmaktan gurur duyduğum Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği'nin yeni döneminde de çok güzel işler yapacağına eminim. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Yeni dönem yönetim kurulu Başkanı Haşmet Boğalı ise destekleri için Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek, "10'uncu dönem yönetim kurulu olarak dallardan köklere bir ziyaret oldu. Kurucu ve onursal üyemiz aynı zamanda ilk dönem Başkan Yardımcımız olarak derneğimiz kurulduğundan bu yana desteğinizi derneğimizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.