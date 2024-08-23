KUDAKA'nın 155. Yönetim Kurulu Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 155'inci Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin dönem başkanlığında Bayburt'ta gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda gündem maddeleri ele alındı. Toplantı kapsamında KUDAKA'nın 2024 Yılı Ara Faaliyet Raporu ile 2025 Yılı Çalışma Programı ve bütçesi görüşüldü. Ayrıca 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ajans'a sunulan başvurular değerlendirilerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - ERZURUM