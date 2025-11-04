Haberler

KUDAKA'dan Yeşil Dönüşüm İçin 30 Milyon Lira Hibe Desteği

Güncelleme:
KUDAKA, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 20 projeye toplam 30 milyon lira hibe desteği verecek. Desteklenen projelerle çevre dostu üretim ve sürdürülebilir kalkınma hedefleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen yeşil dönüşüm programı kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 20 proje, 30 milyon lira hibe desteği alacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, "SoGreen Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı", Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 43 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip 20 proje başarılı bulunarak 30 milyon lira hibe destek almaya hak kazandı.

Desteklenen projelerle, bölge ekonomisinde çevre dostu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta et, süt, arıcılık, tabii kaynaklar, yapı malzemeleri, turizm ve imalat sanayi gibi öncü sektörlerde yeşil dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

Program kapsamında, çevreye duyarlı fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, katma değeri yüksek üretimin artırılması ve çoğunluğunu kadınlar ile gençlerin oluşturduğu yaklaşık 90 kişilik yeni istihdamın oluşturulması planlanıyor.

SoGreen programının bölge işletmelerinin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırması ve yeşil dönüşüm bilincini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi
