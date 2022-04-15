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KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı" dahilinde Erzurum 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı" dahilinde Erzurum 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki projenin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim Özakalın ve Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

" Osb'deki Üreticilerimiz İçin Enerji Planlıyor, Ülkemize Örnek Oluyoruz" isimli proje çerçevesinde Erzurum 2. OSB 3. etabının teknik/fiziki altyapısının geliştirmesi planlanıyor. Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılar açısından cazibesinin arttırılması, ihtiyaçlara uygun halde bölgenin elektrik ve doğalgaz altyapısının kurulması, işletmelerin enerji girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ucuz ve temiz enerji arzının sağlanması ile bölgedeki firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

"2.OSB 3.Etap Zemin Etüdü İçin Fizibilite Hazırlanması" isimli proje çerçevesinde Erzurum'da yaklaşık 1,5 milyon m2 alan üzerine kurulması planlanan OSB'nin zemin etüdü fizibilitesinin hazırlanması planlanmakta olup yürütülecek fizibilite çalışması ile yatırımcıların inşaatları sırasında doğacak tüm risklerin bertaraf edilmesi sağlanacak. - ERZURUM

KUDAKA'dan sanayileşme hamlesi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Saim Özakalın, Erzurum, Enerji, OSB, Ekonomi, Haberler

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