KUDAKA’dan Erzurum, Erzincan ve Bayburt'a Yeşil Dönüşüm Desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destek verdiği yeşil dönüşüm projeleriyle, Erzurum, Erzincan ve Bayburt'taki işletmeler atıklarını ekonomiye kazandıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA tarafından yürütülen "SoGreen Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı" kapsamında, 20 yeşil dönüşüm projesine, 30 milyon lira destek sağlanacak.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan hibelerle, 100 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Verilen desteklerle, bölgedeki işletmelerin hem atıkları azaltılacak hem de ekonomiye kazandırılacak.

"Doğal kaynaklarımızı daha etkin ve verimli bir şekilde kullanıyoruz"

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, AA muhabirine, ajans olarak bölgede yeşil dönüşümün öneminin farkında olduklarını ve bu alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çevreyi korumanın öneminden bahseden Güven, "Yeşil dönüşümün bir taraftan atıkların azaltılarak çevrenin korunmasına hizmet ederken, diğer taraftan enerji verimliliği, ham maddede verimliliği sağlanarak hem rekabet gücünü artırıyoruz hem de sahip olduğumuz doğal kaynaklarımızı daha etkin ve verimli bir şekilde kullanıyoruz." dedi.

Desteklerin önemine değinen Güven, şöyle konuştu:

"Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hem enerji verimliliğini sağlayabilmeleri hem atık yönetimini etkin bir şekilde yapabilmeleri hem atığı daha azaltabilmeleri veyahut da geri dönüştürebilmeleri için çeşitli hibeler, faizsiz kredi destekleri uyguluyoruz. Yakın zamanda bölgemizden 20 adet işletmeye yeşil dönüşümle ilgili hibe kararı çıktı. Toplamda 30 milyon lira hibe verilecek. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 43 milyon liraya ulaşacak. Bu projeler kapsamında da yaklaşık 100'e yakın insanımız istihdam edilecek. Biz yakın zamanda yine özel sektörün bu alanda gelişimini sağlayabilmesi için faizsiz kredi desteğini kullanacağız."

"İşletmelerimiz yeşil dönüşüme önem vermek zorunda"

İşletmelerdeki atık yönetiminin maliyetler açısından da büyük değişkenlikler gösterdiğini kaydeden Güven, "İşletmelerimiz piyasadaki varlıklarını devam ettirebilmeleri için yeşil dönüşüme önem vermek zorunda. Aksi takdirde rakipleriyle mücadele edebilmeleri, başa çıkabilmeleri mümkün olmayacaktır. " ifadesini kullandı.

Güven, yeşil dönüşümün hem çevrenin korunması hem de işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmesi için çok önemli olduğunu söyleyen Güven, kalkınmada çevresel kaynakların kullanımı ve korunmasının da önemine işaret etti.

Kalkınmanın ekonomik gelişim ve sosyal olarak iki boyutta olması gerektiğini belirten Güven, "Biz yeşil dönüşümü yaparken bir taraftan ekonomik gelişimi teşvik ediyoruz ama diğer taraftan sahip olduğumuz akarsuların, toprağımızın, havamızın korunması, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir çevre bırakmak için bu çabaları gösteriyoruz. Yeşil dönüşüm bu ikisini bir arada kapsıyor." diye konuştu.