Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık desteklerindeki artışların memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Sağlanan destekler, üretimin sürdürülebilirliği, küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artmasına vesile...

Küçükbaş hayvancılık destekleriyle hem hayvan sayısında hem verimlilikte artış hedefleniyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık desteklerindeki artışların memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Sağlanan destekler, üretimin sürdürülebilirliği, küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artmasına vesile olması bakımından sektörümüz açısından son derece değerlidir." dedi.

Çelik, AA muhabirine, hayvancılık sektörüne 2023 yılı için sağlanacak desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelecek yıl verilecek destekler içinde küçükbaş hayvancılık kategorisinde yüzde 100 ile yüzde 150'ye varan artışlar yapıldığını ifade eden Çelik, "Küçükbaş hayvancılık destekleri içinde bizim için en önemlilerinden biri olan anaç koyun keçi desteği yüzde 100 artırılarak hayvan başına 50 liradan 100 liraya çıkarıldı. Sağlanan destekler, üretimin sürdürülebilirliği, hayvan sayısının ve verimliliğin artmasına vesile olması bakımından sektörümüz açısından son derece değerlidir." diye konuştu.

Çelik, sürü yenileme desteğinin de yetiştiricilere sağlanan önemli katkılardan biri olduğuna işaret ederek, bunun hayvan başına 200 lira olarak ödeneceğini bildirdi.

Anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak Koyun Keçi Bilgi Sistemi'ne (KKBS) kaydedilmiş yetiştiricilerin 2023 yılı için doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılacağını vurgulayan Çelik, bu üreticilerin hem anaç koyun keçi desteğinden hem de sürü yenileme desteğinden faydalanmış olacağını dile getirdi.

Çelik, 16 Ağustos 2021 ile 15 Ağustos 2022 döneminde doğan anaç koyun ve keçilere sahip yetiştiricilerin sürü yenileme desteğinden faydalanabileceği bilgisini vererek, "2022 yılı destekleri kapsamında sadece anaç koyun keçi desteğini alan yetiştiricilerimizin 2023 destekleri içinde sürü yenileme desteğini de alacak olması sektörümüz adına memnuniyet verici olmuştur." ifadesini kullandı.

Çoban istihdam desteğinde rekor artış

Çoban istihdam desteğinin rekor düzeyde artırıldığına işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"2022 yılında 12 bin lira olan çoban desteği, 2023'te yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkarıldı. En az 100 küçükbaş hayvana sahip işletmeler bu destekten faydalanacak. Bu artış çoban sorununun çözümünde önemli bir gelişmedir ancak çobanlarımızın sosyal güvenlik sorunlarının da çözüme kavuşturulması sektör adına en önemli talebimizdir."

Küçükbaş hayvancılığın ıslahında üstün vasıflı koç ve teke yetiştirmenin önemine dikkati çeken Çelik, koç ve teke alım desteğinin hayvan başına 2 bin lira olarak belirlendiğini anımsattı.

"Tebliğdeki hususlar eksiksiz yerine getirilmeli"

Yetiştiricilerin desteklemelerden azami ölçüde faydalanabilmesi için uygulama tebliğindeki hususların eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Koyun keçi yetiştirici birliklerinin üyesi tüm yetiştiricilerimizin bu desteklerden yararlanması noktasında her türlü bilgilendirme ve çalışmayı yapıyoruz. Yetiştiricilerimizin de herhangi bir sorun yaşamaması için birliklerimizle sürekli irtibat halinde olmalarını istiyoruz. Hayvancılık sektörüne desteklerini sürekli hissettiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sektörümüz adına teşekkür ederim."