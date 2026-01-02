Haberler

Kübra Nefise Kalkan: Türkiye–ABD Hattında Stratejik Yatırımlar Regülasyonla Şekilleniyor

Kübra Nefise Kalkan: Türkiye–ABD Hattında Stratejik Yatırımlar Regülasyonla Şekilleniyor
Türkiye ile ABD arasında savunma, biyoteknoloji ve ileri teknoloji alanlarında yürütülen yatırımların artan regülasyon baskısıyla birlikte daha seçici bir döneme girdiğini belirten Kübra Nefise Kalkan, bu süreçte doğru bilgi akışı ve kurumsal uyumun belirleyici olduğunu söyledi.

Türkiye–ABD hattında özellikle savunma sanayi ve biyoteknoloji gibi stratejik sektörlerde yürütülen yatırım ve ticaret süreçleri, son dönemde mevzuat ve güvenlik başlıkları etrafında yeniden şekilleniyor. Bu alanlarda danışmanlık faaliyetleri yürüten Kübra Nefise Kalkan, yatırım kararlarının artık yalnızca finansal göstergelere göre alınmadığını ifade etti.

Kalkan, stratejik sektörlerde yatırım süreçlerinin çok katmanlı ilerlediğine dikkat çekerek, "Bu alanlarda sermaye tek başına yeterli değil. Regülasyon uyumu, doğru bilgiye erişim ve kamu–özel sektör arasında sağlıklı iletişim kurulması kritik önem taşıyor" dedi.

ABD'de doğup büyüyen ve Türk bir aileden gelen Kalkan, lisans eğitimini Washington DC'deki American University'de Uluslararası İşletme ve Ekonomi alanlarında tamamladı. Finans alanındaki yüksek lisansını Georgetown University'de yapan Kalkan, akademik birikimini 2013 yılından bu yana Türkiye–ABD hattında yürüttüğü yatırım ve iş geliştirme çalışmalarına taşıdı.

Maryland Department of Commerce'in Türkiye temsilciliğini yürüten Kalkan, bu kapsamda Maryland eyaleti ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ABD'li şirketlerin Türkiye pazarına girişleri ve Türk şirketlerinin ABD'deki yatırım süreçlerine yönelik çalışmalarda yer aldı.

Savunma ve biyoteknoloji gibi regülasyon hassasiyeti yüksek alanlarda yatırımcıların daha temkinli hareket ettiğini belirten Kalkan, "Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki iş birliklerinde şeffaflık, mevzuat uyumu ve güven unsuru çok daha belirleyici olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası yatırım ve strateji danışmanlığı faaliyetlerini kurucusu olduğu Rane Global Advisory çatısı altında sürdüren Kalkan, çalışmalarını Dubai merkezli olarak yürütüyor. Kalkan, Türkiye, ABD ve Orta Doğu ekseninde sınır ötesi yatırım ve ticaret süreçlerine odaklanmaya devam ediyor.

