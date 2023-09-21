Küba'nın Mariel Limanı'ndaki Özel Kalkınma Bölgesi ABD ambargosuna rağmen yatırımlarını artırıyor

Küba'nın Mariel Limanı'ndaki Özel Kalkınma Bölgesi (ZEDM), ABD'nin adaya uyguladığı ambargoya rağmen son 10 yılda 3,3 milyon ABD dolarından fazla yatırım çekti. ZEDM Genel Müdürü Ana Teresa Igarza, ABD ambargosunun yabancı şirketleri adaya yatırım yapmaktan caydırdığını belirtti.

HAVANA, 21 Eylül (Xinhua) -- Küba'nın Mariel Limanı'ndaki Özel Kalkınma Bölgesi (ZEDM), ABD'nin adaya uyguladığı ambargoya rağmen son 10 yılda 3,3 milyon ABD dolarından fazla yatırım çekti.

ZEDM Genel Müdürü Ana Teresa Igarza Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda burada 44'ü faaliyette olan 64 işletme bulunuyor" diyerek ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların yabancı şirketleri adaya yatırım yapmaktan caydırdığını belirtti.

Küba'nın başkenti Havana'nın yaklaşık 45 kilometre batısında yer alan özel kalkınma bölgesi, 2014 yılında açıldı.

ZEDM halihazırda İspanya, Vietnam, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Brezilya başta olmak üzere 21 ülkeden şirketlere ev sahipliği yapıyor.

ZEDM Konteyner Terminali Genel Müdürü Martin Jose Spini, Küba'ya yönelik ABD ambargosunun, gemilerin limana gelişini kısıtladığını vurguladı.

Spini, "ABD ambargosu, Küba'daki bir limana girip mal ticareti yapan herhangi bir geminin adadan ayrıldıktan sonra 180 gün boyunca herhangi bir ABD limanına girmesini yasaklıyor" dedi.

İlk kez 1962 yılında uygulanmaya başlanan ABD ambargosu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde sıkılaştırılmıştı. Trump, adaya karşı 240'tan fazla tedbir kararı çıkarmıştı.