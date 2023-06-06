KTSO Başkanı Fatih Çapraz, Mayıs Ayı Çalışmalarını Değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ankara'da gerçekleşen Prosumer EXPO Temiz Enerji Kongresi ve Fuarına katıldıklarını ifade eden Çapraz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) iştirakçisi olduğu ve Türk müteşebbisleri tarafından Bursa Gemlik'te üretilen Togg T10X modelini KTSO hizmet binası önünde tanıtıldığını belirtti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ankara'da gerçekleşen Prosumer EXPO Temiz Enerji Kongresi ve Fuarına katıldıklarını ifade eden Çapraz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) iştirakçisi olduğu ve Türk müteşebbisleri tarafından Bursa Gemlik'te üretilen Togg T10X modelini KTSO hizmet binası önünde tanıtıldığını belirtti.

10 Mayıs tarihinde, KTSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle meslek liselerine "haddecilik" bölümünün tanıtılması ile ilgili Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda program düzenlediklerini açıklayan Çapraz, KBÜ'de düzenlenen VI. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumuna katıldığını kaydetti.

KTSO olarak UR-GE projesi tanıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan çapraz, "Orta ve büyük işletmelerimizin yeni pazarlara girmesini, rekabetçiliğimizin artmasını, ihracatta sürekliliğimizi sağlamayı amaçladığımız ve Ticaret Bakanlığının yüzde 75 oranında desteklediği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi çalışmalarına başladık" dedi.

KTSO olarak Üniversite-Sanayi ve Toplum İş Birliği Komisyonu Toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çapraz, "KTSO ve BAKKA iş birliğiyle, kooperatif ve birliklerin kapasitelerinin artırılması ve KOBİ'lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla destek programları ve eğitimler çerçevesinde, üyelerimizin iş gücünü artırmaya yönelik, E-Ticaret ve E-İhracat Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik" diye konuştu.

2023 yılı 1. Dönem Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısını KTSO hizmet binası meclis toplantı salonunda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çapraz, "Toplantıda meslek gruplarının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Odamız bünyesinde on ayrı meslek grubu var. Bu meslek gruplarından seçilen 24 meclis üyemiz var. Her meslek grubundan seçilen üyelerimizin de meslek komiteleri var. Bu meslek komitelerinin çalışabilmesi için odamız müsait. Meslek komiteleri sık sık üyelerini ziyaret eder ve komite toplantılarını tertip ederse, sektör sorunlarını belirleyebilir, görüş ve öneriler ile proje üretebilir, tavsiyelerde bulunabilir, ülkemizin sanayisine ve ticaretine katkı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TOBB 79. Genel Kurulu organ seçimlerinin 365 Oda/Borsa Başkanı ve delegelerin oyları ile tamamlandığını hatırlatan Çapraz, "TOBB Başkanlığına yeniden seçilen ve güven tazeleyen Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Genel Kurul'un ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başkanımızın teveccühü ve oda/borsa delegelerimizin desteği ile seçilmiş olduğum TOBB Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğim için kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi, milletimize taahhüdümüz olsun, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için dün olduğu gibi bugün ve yarın da emek vererek, çalışacak, üreteceğiz. Allah bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri döken herkesin başarılarını daim kılsın. Malumunuz mayıs ayında bir genel seçim yaşadık. Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü bir kez daha kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha çok çalışmamız lazım. Bizler KTSO olarak, Karabük'ümüzle ile ilgili, kalkınmamız ile ilgili, iş dünyasının ve üyelerimizin talepleri ile ilgili, Türkiye yüzyılında 3 Nisan 'Sanayi Günü', sektörlerle ilgili teşvikler, KGF ve KOSGEB destekli can suyu kredileri, yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi azaltımı, liman konusu, Eskipazar Organize Sanayi Bölgemizin gelişimi, Karabük'e 'lojistik Merkez' kurulması, demir yolu taşımacılığı, serbest bölge ve/veya antrepo ve depolama yeri, Karabük çevre yolu, Mesleki ve teknik eğitim, vergi yükünün azaltılması, Yenice OSB gibi konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK