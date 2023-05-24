Kruvaziyer turizminde İstanbul başlangıç noktası oldu

2023 yaz sezonu boyunca İstanbul'dan hareketli Ege-Adriyatik turlarına talep her geçen gün artıyor. 13 Ekim'e kadar 8-9-10 gecelik olarak düzenlenen turlar ile yerli ve yabancı turistler Yunanistan'ın Korfu, Mikonos, Katakolon, Pire/Atina ve Santorini limanlarına; İtalya'nın ise Bari ve Trieste/Venedik limanlarına uğrayacak ve Kuşadası limanının ardından, İstanbul'a geri dönecek.

MSC Cruises filosuna ait MSC Splendida gemisi, İstanbul'dan hareketli Ege-Adriyatik turları için seferlerine başladı. MSC Cruises Gelişmekte Olan Pazarlar Yönetici Direktörü Angelo Capurro, "Geçen yıl Türkiye'de MSC Lirica adlı gemimizi ilk kez konuşlandırdığımızda, 2023 yaz sezonu için Türk tatilcilerin yanı sıra uluslararası misafirlerden gelen talepteki büyümeyi karşılamak üzere kapasitemizi artıracağımızı söylemiştik. MSC Splendida da dahil olmak üzere bu yıl Türkiye'den hareketli üç gemi ile sezonu planlamamız bu hedefi yerine getiriyor. Başarılı bir sezon geçireceğimizden ve deniz yolculuğuna yeni başlayanların yanı sıra tekrar tekrar tatil yapan birçok kişiyi gemide ağırlayacağımızdan çok eminiz" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VE KUŞADASI ÇIKIŞLI 56 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Angelo Capurro, "Geçtiğimiz yıl 90 bin kişiyi Türkiye limanlarına getirerek Türkiye ekonomisine yaklaşık olarak 18 milyon Euro'luk bir katkımız olmuştu. 2023 yılında ise 3 ayrı gemimizle Türkiye limanlarında satış rekoru kırmayı planlıyoruz. 2023'te 3 ayrı gemimizle İstanbul ve Kuşadası çıkışlı programlar ile toplam 56 sefer gerçekleştireceğiz. MSC Splendida'nın yanı sıra MSC Musica ve MSC Poesia gemilerimizle yapacağımız 56 sefer içinde 189 bin gelir düzeyi yüksek yolcu getirip, toplam 38 milyon Euro'luk Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

19 KEZ İSTANBUL'U ZİYARET EDECEK

2023 yaz sezonu boyunca ve sonbaharda İstanbul hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Splendida, 13 Ekim'e kadar 8-9-10 gecelik programlarıyla Ege-Adriyatik turu kapsamında 19 kez İstanbul'u ziyaret edecek.

Angelo Capurro her yaş grubuna hitap ettiklerini belirterek, "Dokuz gecelik yolculuk, hem kendi limanından gemiye binebilen yerli turistler için hem de denizaşırı ülkelerden yolculuğa katılanlar için çok cazip. Büyüleyici ve kozmopolit bir ambiyansı, kaliteli restoranları, birinci sınıf eğlenceyi, dinlendirici barları ve dinlenme salonlarını, butik alışverişi, rahatlatıcı bir SPA'yı ve yeni yürümeye başlayan çocuklardan gençlere yönelik her yaş grubuna özel kulüpleri ile bu yolculuğu dört gözle bekleyebilirler. Özetle, gemilerimizde herkesin keyif alacağı bir şey var" dedi.