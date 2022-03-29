Kruvaziyer turizmin bu yılki hedefi 1,5 milyon turist

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanlar Bölge Direktörü Aziz Güngör, bu yıl Türkiye'ye 1100 kruvaziyer seferiyle 1,5 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Güngör, AA muhabirine, Türkiye'de kruvaziyer turizmde en fazla yolcu sayısına 2,3 milyon turist ile 2013'te ulaşıldığını, en fazla geminin yanaştığı yılın ise 1650 kruvaziyer ile 2011 olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de Türkiye'de limanlara yanaşan gemi sayısının yok denecek kadar azaldığını, geçen yıl ise yalnızca 80 gemiyle 45 bin yolcunun geldiğini aktaran Güngör, şöyle konuştu:

"Tabii bu rakamlara baktığımızda, içinde bulunduğumuz dönemi, yaraların sarıldığı, bir toparlanmanın yaşanacağı bir dönem olarak görüyoruz. 2023 yılı itibarıyla da ülkemizin geçmişte eriştiği 2,3 milyonluk yolcu hedeflerinin tekrar gerçekleşeceği yıl olmasını bekliyoruz. Bu itibarla baktığımızda, 2022 yılında beklentimiz 1100 gemi seferiyle, 1,5 milyonun yakalanabileceği yönünde. Tabii bunları gemi kapasitelerine göre değerlendiriyoruz. Ancak pandeminin etkisiyle gemilerin doluluk oranlarının bir miktar daha düşük olabileceği de söyleniyor. Buna bağlı olarak yolcu sayısında da bazı değişimler olabilir elbette."

Sektörde hızlı bir toparlanma yaşanacağına inandığını ifade eden Güngör, "Sadece Türkiye için değil, dünya çapında da bu büyük toparlanma bekleniyor." diye konuştu.

"Kuşadası bu işin başını çekecektir"

Geçen yıl ekim ayında yolculu olarak sadece Kuşadası ve İstanbul limanlarının açıldığını belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Daha sonra kısıtlamalar ocak itibarıyla kalktı. Normal bir sezonda ülkemizin 25 limanına kruvaziyer yanaşmakta ancak münhasıran kruvaziyer ağırlayan ülkemizde sadece 4-5 tane liman bulunmakta. Biz yine bu sene 25 limanın da öyle veya böyle, gemi ağırlayacağını beklemekteyiz. Ağırlıklı olarak yine Kuşadası bu işin başını çekecektir. İstanbul Galata Port, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Antalya ve Alanya limanları da takip eden limanlar olacaktır."

Kuşadası'nda bu yıl beklentilerinin 750 bin yolcu olduğunu aktaran Güngör, geçen yıl sadece 10 gemi ağırlayan İstanbul Limanı'na yanaşan kruvaziyer sayısının bu yıl 400'e çıkacağını ifade etti.

Güngör, dünyadaki limanların bu yılki beklentisinin 30 milyon yolcu olduğunu da dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı nedeniyle birçok firmanın rotasını Akdeniz'e çevirdiğini aktaran Güngör, Rusya'nın Saint Petersburg Limanı için de iptalleri olduğuna dair duyum aldıklarını belirtti.

Güngör, "Bu durum başta ülkemiz olmak üzere civardaki diğer ülkelere de yarayacaktır ama gönül ister ki, bu kriz bir an önce sona ersin ve hem Karadeniz kruvaziyer pazarı hem de Baltık Denizi kruvaziyer pazarı hareketliliğini korusun." dedi.