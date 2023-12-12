Üye Girişi
Haberler

Kruvaziyer Gemileri Türkiye Limanlarına Artarak Uğruyor

Güncelleme:
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısında ve yolcu sayısında artış olduğunu açıkladı. Kruvaziyer turizminin gelişmesi için yapılan yatırımların sonuçlarının alındığını belirten Bakan Uraloğlu, 2023 yılı hedeflerinin aşıldığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde hareketli bir yıl geçirdiğini belirterek, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.

Kruvaziyer turizminde hareketli bir yıl yaşandığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye turizmde talep gören bir ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kasımda limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 95'e ulaştığını bildirdi.

Kasımda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7 artışla 124 bin 563 olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ocak-Kasım 2023 döneminde limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 1167, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 artışla 1 milyon 517 bin 933 oldu."

Kasım itibarıyla yıllık hedef aşıldı

Uraloğlu, 2023 yılı hedefi olan 1,5 milyon kruvaziyer yolcu sayısının kasım itibarıyla aşıldığına dikkati çekerek, yıl sonunda hedeflenen 1200 kruvaziyer gemi sayısına da ulaşmayı beklediklerini belirtti.

Kruvaziyer turizminin gelişmesi için yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu aldığımızı görmekten de gurur duyuyoruz. 11 aylık dönemde Kuşadası Limanı'na 523 kruvaziyer gemi, 774 bin 884 kruvaziyer yolcusu geldi. İstanbul limanlarını 219 kruvaziyer gemi, 392 bin 382 kruvaziyer yolcusu tercih etti. Bodrum Limanı'nı 97 kruvaziyer gemi, 101 bin 159 kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. Çeşme Limanı'nı 76 kruvaziyer gemisi, 52 bin 30 kruvaziyer yolcusu tercih etti. Çanakkale Limanı'na 40 kruvaziyer gemisi, 19 bin 672 kruvaziyer yolcusu geldi. Diğer limanlar ise söz konusu dönemde, toplam 212 kruvaziyer gemi, 177 bin 806 kruvaziyer yolcusu ağırladı."

Bakan Uraloğlu, 2017'den bu yana kasımda ilk kez Samsun'a 2 kruvaziyer gemisi geldiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Türkiye Denizcilik Ulaşım Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title