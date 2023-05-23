Kron, siber güvenlik ve telekom çözümlerini Gitex Afrika'da sergileyecek

Kron, ileri teknoloji yazılım çözümlerini 31 Mayıs-2 Haziran 2023'te Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşecek GITEX Afrika fuarında sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasının en kapsamlı etkinliği olarak ilk kez düzenlenen fuarda, Kron, ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM), uzaktan erişim yönetimi gibi ileri teknoloji kimlik ve erişim yönetimi çözümlerini sergileyecek. Ayrıca Kron, veri güvenliği çözümleri arasında yer alan veri tabanı erişim izleme, veri tabanı güvenlik duvarı ve dinamik veri maskeleme yazılım ürünleriyle CG NAT Log'lama, observability pipeline, servis orkestrasyonu ve AAA çözümleri gibi telekom ve veri yönetimi çözümlerini de tanıtacak.

Yazılım çözümlerini; işletmelere ve kuruluşlara verilerini korumada, ağlarını güvende tutmada ve kullanıcı kimliklerini verimli bir şekilde yönetmede yardımcı olmak üzere tasarlayan Kron, GITEX Afrika'ya katılarak potansiyel müşteriler ve ortaklarla bağlantı kurmayı, çözümlerini sergilemeyi ve Afrika teknoloji pazarı hakkında değerli bilgiler elde etmeyi hedefliyor.

3 gün boyunca gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar, Kron çözümlerine, salon 7'de bulunan 7B-60 numaralı standı ziyaret ederek ileri teknoloji çözümler hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve Kron temsilcileriyle buluşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Üst Yöneticisi (CEO) Mete Sansal, GITEX Afrika'ya katılarak çözümlerini bölgedeki potansiyel müşterilere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "İşletmelerin ve kuruluşların en önemli güvenlik ve veri yönetimi sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için tasarlanan çözümlerimizin Afrika pazarında önemli bir fark oluşturabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede etkinlik katılımcıları, iş ortakları ve müşterilerle buluşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.