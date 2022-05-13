Kron, ileri teknoloji yazılım ürünlerini Londra'da sergiledi

Kron, dünyanın sayılı Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) ürünleri arasında yer alan ileri teknoloji erişim ve veri güvenliği ürünlerini Londra düzenlenen Gartner Kimlik ve Erişim Yönetimi Zirvesi'nde tanıttı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, gün geçtikçe artan siber güvenlik tehditleri ve güvenlik ihlallerine karşı dünyanın önde gelen yazılım üreticileri Londra'da bir araya geldi.

Kron, gizlilik gerektiren kritik kurumsal verilere, şirketlerin KVKK, GDPR vb. regülasyonlarla korumakla yükümlü olduğu kişisel verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan siber güvenlik ürünlerini zirvede sergiledi.

Daha önce Gartner'ın global pazarları inceleyerek Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi alanında hazırladığı Magic Quadrant raporuna 2 kez giren ve yine Gartner'ın gerçek müşteri yorumlarına dayanarak oluşturduğu Peer Insights raporunda pazarın "Güçlü Performans" gösteren şirketleri arasında gösterilen Kron, Gartner Peer Insights'taki 5 üzerinden 4,9'luk değerlendirme puanı elde eden ve müşterileri tarafından yüzde 100'lük tavsiye edilme oranına sahip olan veri ve erişim güvenliği çözümleriyle ilgi topladı.

Kron, küresel iş birlikleriyle siber güvenlik ürünlerini dünyaya pazarlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Siber güvenlik alanında Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika'ya ihraç ettiğimiz PAM yazılım ürünlerimizin, dünya genelinde ilgi görüyor olması bizi mutlu ediyor. Kendi sektörlerinde lider konumda yer alan pek çok uluslararası ve ulusal şirkete hizmet verdiğimiz bu ürünlerimizle global pazarlardaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Verilen bilgiye göre, dünyanın dört bir yanında yer alan iş ortakları ve geniş müşteri ağıyla global pazarlardaki faaliyetlerini her geçen gün artıran Kron, Londra'da tanıttığı ürünlerle Birleşik Krallık'taki çalışmalarına hızla devam ediyor.

Global alanda oluşturulan fırsatlara yenilerini ekleyerek devam eden şirket, Almanya, Avusturya, ve İsviçre'den oluşan DACH bölgesi, Hollanda, Belçika, ve Lüksemburg'dan oluşan BENELUX bölgesi ile İskandinav ülkelerinde yeni iş birlikleri geliştiriyor.