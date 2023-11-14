Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin gri listeden çıkması için tek adımın kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme olduğunu vurguladığı demeçlerinden sonra, kriptoda regülasyon tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kimi yorumlara göre kripto düzenlemesi, Türkiye'nin blokzinciri ve kriptodaki potansiyelini güçlendirecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gate.io'nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "Düzenleyici bir çerçeve, Türkiye'ye daha çok küresel kripto para borsası çekecek. Yerli oyuncuların küresel rakiplerle rekabeti de en nihayetinde kullanıcı deneyimine ve ülke ekonomisine yarayacak. Kripto regülasyonu Türkiye kripto pazarını büyütecek" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayının başında, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "kara paranın aklanmasına ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için" iki yıl önce gri listeye alındığını hatırlatarak, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemeyi yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını açıkladı. Şimşek'in regülasyonlara dair bu söylemleri, son dönemde artan kara para aklama suçlamalarıyla birleşince, kriptoda regülasyon tartışmaları yeniden gündeme geldi. Küresel kripto para borsası Gate.io'nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının 2021'e uzandığını kaydeden Kafkas Sönmez, "Finansal otoritelerin karşısında yepyeni bir varlık sınıfı ve ekonomik ilişki formu var. Blokzinciri teknolojisi çok hızlı gelişiyor ve kapsamı çoktan Bitcoin alım satımının ötesine geçti. Tüm paydaşların haklarını gözeten sıfırdan bir yasa tasarısı hazırlamak zaman alıyor. Örneğin Avrupa, bölge çapında bir düzenleme olan MiCA için yıllardır çalışıyor. Küresel bir kripto para borsası olarak, Türkiye'nin proaktif tutumu ve bu sürecin sonuna gelindiği için umutluyuz" dedi.

REKABETİ TEŞVİK EDECEK, KRİPTO PAZARINI BÜYÜTECEK

Chainalysis tarafından yayımlanan Küresel Kripto Adaptasyonu raporunda 12. sırada yer alan Türkiye, ham kripto işlem hacmi açısından ise dünya çapında dördüncü sırada konumlandı. Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin (MENA) kripto potansiyeli açısından en önemli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini dile getiren Kafkas Sönmez, "Türkiye, dinamik ve genç nüfusuyla yeni yatırım araçlarını daha hızlı benimseme konusunda bölge ülkelerine rehber oluyor. Tam da bu sebepten, Gate.io'nun da aralarında olduğu pek çok küresel kripto ve Web3 organizasyonunun büyüme yolculuğunda önemli bir rol üstleniyor. Kripto varlıklara, bu varlıklara ilişkin hizmet sunan organizasyonların yanı sıra, yatırımcı ve işlem platformlarının hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici bir çerçeve, Türkiye'ye daha çok küresel kripto para borsası çekecek. Yerli oyuncuların küresel rakiplerle rekabeti de en nihayetinde kullanıcı deneyimine ve ülke ekonomisine yarayacak. Rekabet teşvik edildikçe Türkiye'deki kripto pazarı da büyüyecek" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ÖRNEK OLUŞTURUYOR"

Belki de 10 yıl öncesine kadar Türkiye'nin finansal hizmetlere erişimde yalnızca bankaları kullandığını dile getiren Kafkas Sönmez, "Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da çok güçlü bir sektör olan finansal teknoloji (fintek), regülasyonun kripto varlık pazarına etkisine örnek olabilir. Fintekler, geleneksel çözümlere teknolojinin gücüyle daha rekabetçi çözümler sunmak için ortaya çıktı ve bu yükseliş, çerçevesi net olan regülasyonları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi verilerine göre, Türkiye'de bugün 637 fintek şirketi var. Pek çoğu TCMB tarafından yetkilendiriliyor ve MASAK tarafından denetleniyor. Türkiye'de hesap sahipliğinin, finansal okuryazarlığın artışında, düzenlemelerle standartlaştırılan bu sektörün önemli bir etkisi olduğunu yadsıyamayız. Regülasyonlar olmasaydı, birileri tüm paydaşları gözeten bir yasal çerçeve belirlemek için çabalamasaydı, bugün dijital ödemeler Türkiye'de bu kadar yaygın olmazdı" diye konuştu.

"DÜZENLEYİCİ BİR YAKLAŞIM İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye'de yıllar boyunca borsanın dahi bireysel kullanıcıda endişe kaynağı olduğunu belirten Sönmez, "Çok uzun süre 'kumar' olarak görülen hisse senedi yatırımcılığı, bugün yeni rekorlarla gündeme geliyor. Halka arz kavramı yediden yetmişe pek çok bireysel yatırımcı tarafından benimseniyor. Çoğu zaman sakıncalı konularla gündeme gelen ve bu sebeple toplumun önemli bir bölümünün önyargılı olduğu kriptoya ilişkin otoritelerin benimsediği 'yasaklayıcı değil, düzenleyici yaklaşım' Türkiye ekonomisi için yeni bir potansiyeli açığa çıkaracak. Pazarın serpilmesi, olgunlaşması için bu yaklaşıma ihtiyaç var ve büyüme operasyonlarının merkezine Türkiye'yi yerleştiren, 13 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısına 1.700'ü aşkın kripto para biriminde işlem yapma olanağı sunan Gate.io olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.