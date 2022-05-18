Kripto paralar Rusya'da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabilir - Haberler

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paraların ülkede bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söyledi.

Manturov, başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Ufuklar adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'da kripto paraların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto paraların bir ödeme sistemi olarak yasallaşıp yasallaşmayacağına yönelik soru üzerine Manturov, "Bence yasallaşacak. Buradaki asıl soru bunun nasıl ve ne zaman olacağı, nasıl düzenleneceğidir." dedi.

Rus hükümetinin ve Rusya Merkez Bankası'nın bu konu üzerinde yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Manturov, "Herkes zamanın bunu gerektirdiğini, er ya da geç bir şekilde gerçekleşeceğini anlıyor." ifadesini kullandı.

Manturov, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair sürecin tümüyle Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenecek mevzuatlara göre uygulanması gerektiğinin altını çizdi.