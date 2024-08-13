Kripto Paralar Altının Alternatifi Olamaz

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Kripto paralar hiçbir zaman altının alternatifi olamaz. Aslında kripto para diyoruz ama bunlar para da değil; bilgisayar yazılımı" dedi.

Kripto para konusunu değerlendiren Salih Özman, kripto paraların hiçbir zaman altının yerini alamayacağını söyledi. Özman, "Kripto paralar hiçbir zaman altının alternatifi olamaz. Aslında kripto para diyoruz ama bunlar para da değil; bilgisayar yazılımı. Yani su üstüne yazılmış bir yazının ortada kalmayacağı gibi, kripto paralar da nihayete kadar değerli kalamaz. Bunların ne zaman çökeceği, ne zaman biteceği de belli olmaz. Arkasında devlet gücünün olmadığı hiçbir varlık, dünya üzerinde sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Bunlar bir yazılım; suyun üzerine yazı yazmak gibidir. Bugün değerlenir, yarın değeri ortada kalmaz. Dünyada para bolluğu var ve bu parayı kolay kazanan bir kesim mevcut. Bunlar, üretim yapmadan bir para bolluğu oluşturuyorlar. İşte böyle sanal varlıklara yatırım yapıyorlar. Amerika'daki Mortgage krizini hatırlarsanız, nasıl ki Mortgage senetleri çöktü, inşallah bunlar da bu şekilde patlayarak bir krize sebep olmaz. Para kazandırabilir ama bir yatırım aracı olduğu kanısında değilim" şeklinde konuştu. - SAMSUN