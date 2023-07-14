Kripto Para Sektöründe Toparlanma ve Suçlarda Azalma Gözlendi

Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, kripto para sektöründe toparlanmanın yaşandığını ve kripto suçlarının azaldığını belirtti. Chainalysis verilerine göre, kripto suçları 2023'ün ilk yarısında yüzde 65 azaldı. Fidye yazılımı saldırıları ise en çok yükseliş kaydedilen suç türü oldu. Sönmez, güvenilir kripto borsalarına olan talebin artacağını söyledi.

Kripto para sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, "İflaslar, suçlar ve büyük kayıplarla tamamlanan 2022'nin ardından, 2023'ün ilk yarısı kripto para sektörü için toparlanma yılı oldu. Aynı dönemde, kripto suçları da azalma eğilimi gösterdi. 2022'yi kripto para birimleri için bugüne dek yaşanan en zor yıllardan biri yaptı. 2023'ün ilk yarısı ise, Bitcoin gibi dijital varlıkların yüzde 80'in üzerinde değer kazandığı, kriptoda çalkantıların biraz olsun durulduğu ve piyasa güveninin yükseldiği bir dönem oldu" dedi.