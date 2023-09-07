Kripto para dünyasında yatırımcıların yüzde 0,02'sini oluşturan milyonerlerin sayısı az olduğu ortaya çıktı. Henley & Partners firmasının raporuna göre, 425 milyondan fazla kripto kullanıcısının yalnızca 88 bin 200 kişisi 1 milyon dolar ve daha fazla kripto para birimine sahip. Bu milyonerlerin yüzde 40,5'i ise bitcoin yatırımına sahip.

Kripto para, blok zinciri gibi terimler, adeta son 10 yıla damgasını vurdu. Kendi başına bir ekonomi dünyası oluşturan ve kendine ait bir borsası olan bu alanda birçok kişi yatırımlarda bulundu. Birçok kişi için geçim kaynağı, birçokları için de yatırım amacı olan bu alan ile ilgili ilginç bir rapor ortaya çıktı.

Kripto para milyonerleri, yatırımcıların yüzde 0,02'sini oluşturuyor

Londra merkezli Henley & Partners firması yeni bir servet raporu hazırladı. Raporda kripto piyasasıyla ilgili bazı detaylar yer aldı. 2023 Kripto Varlık Raporu'na göre 425 milyondan fazla kripto kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların elindeki miktarlar ise gerçekten şaşırtıcı.

Raporda 425 milyondan fazla kripto kullanıcısından yalnızca 88 bin 200 kişide 1 milyon dolar ve daha fazla kripto para birimi bulunduğu belirtiliyor. Bu sayı da yatırımcıların yüzde 0,02'sine tekabül ediyor. Öte yandan bu milyarderlerin yüzde 40,5'lik kısmı bitcoin yatırımına sahip.

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Bu milyarderler arasında da yine büyük bir azınlık bulunuyor. Rapora göre 1 milyon dolar ve daha fazla kripto para birimine sahip olan 88 bin 200 kişiden yalnızca 182 kişisi 100 milyar doların üzerinde bir yatırıma sahip. Bu sayı içinden 22 kullanıcı ise 1 milyar dolardan fazla yatırımla zirvede yer alıyor.

Öte yandan bitcoin, anlık olarak 25 bin 626 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük çöküşün ardından birçok kullanıcı büyük zararlar görmüştü. Ancak tahminlere göre kripto paralar, geleceğin en önemli yatırımı olacak. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, önümüzdeki yıllarda en kötü senaryoda bile 20 bin doların altına düşmeyeceğini ve 2050'ye kadar 5 milyon dolara varacağını tahmin ediyor.

Kripto para milyonerleri sayısının bu kadar az olması piyasaya hakkında sizde nasıl bir izlenim bırakıyor? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.