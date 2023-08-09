Kripto Para Borsası OKX'un CMO'su: Uluslararası Para Transferinde Kripto ve Blok Zinciri Gelecekte Önemli Rol Oynayacak

Kripto para borsası OKX'un CMO'su Haider Rafique, uluslararası para transferlerinde kripto ve blok zincirinin gelecekte önemli bir rol oynayacağını belirtti. Rafique, merkezi yapıların bu transferlerde bariyer oluşturduğunu ve merkeziyetsiz finans teknolojilerinin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sektördeki son gelişmeleri değerlendiren kripto para borsası OKX'un CMO'su Haider Rafique, "Uluslararası para transferinin geleceğinde kripto ve blok zinciri var. Online ödeme sistemi PayPal'in geçtiğimiz günlerde ABD dolarına endeksli sabit kripto para birimini duyurması, bu konuda yaşanan önemli gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine de PayPal'in aktif olarak ihtiyaç duyulan Türkiye gibi pek çok pazarda yasaklı olması, teknolojinin potansiyelini kısıtlıyor" dedi.

Küreselleşmenin yeniden tanımlanması, dijitalleşmenin hız kazanması ve her ölçekten işletmenin dünyanın her yerine satış yapabilir hale gelmesi gibi durumların uluslararası para transferlerine duyulan ihtiyacı artırdığını kaydeden Rafique, "Kesintisiz ve hızlı uluslararası ödemeler, işletmeler ve bireyler için her geçen gün daha kritik hale geliyor. Bu ihtiyaç, aracıları ortadan kaldıran, bireyler arasında şeffaf, güvenli ve hızlı transferi mümkün kılan merkeziyetsiz finans teknolojileri için dikkate değer bir fırsat doğuruyor" diye konuştu.

Kriptonun uluslararası ödemelerde kullanımının azımsanamayacak bir boyutta olduğunu kaydeden Rafique, "PYMNTS tarafından hazırlanan bir raporda 5 küresel şirketten üçünün küresel ödemelerde kripto kullandığı görülüyor. Yine de, PayPal örneğinde görüldüğü üzere, merkezi yapılar bu transferlerde bariyer oluşturmayı sürdürüyor. Oysa kendi kendine barındırılan merkeziyetsiz kripto para cüzdanları ve DeFi hizmetleri, tüm pazarlarda aktif olarak faaliyet gösteriyor. Milyonlarca insan, itibari para birimlerine endeksli stablecoin'leri DeFi cüzdanları üzerinden para transferlerinde kullanıyor" ifadelerini kullandı.

"WEB3 CÜZDAN'A GEÇİŞİ TEK TUŞLA MÜMKÜN KILIYORUZ"

Finansta merkezlerden yönetilen her sistemin yavaş, şeffaf olmayan, uzun süren süreçlerle ve regülasyonlara rağmen dolandırıcılık riskleri ile yüksek ücretlerle gölgelendiğine dikkat çeken Rafique, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Uluslararası para transferlerinde işlem ücreti yüzde 6 ila yüzde 20 arasında değisiyor. Bir küresel stablecoin'in transfer maliyeti ise yüzde 0,1'in altinda. Farklı bölgeler, kıtalar arası transferlerde ülkelere ve bankaların iç politikalarına özgü farklı standartlar süreçleri uzatıyor. Merkeziyetsiz cüzdanlarla yürütülen uluslararası para transferlerinde ise dünyanın neresinde olursa olsun yalnızca bir protokol izleniyor. Tüm merkeziyetsiz cüzdanlar ortak protokollerde çalışıyor ve birlikte çalışabilirlik gözetilerek geliştiriliyor. Bu sayede hem işletmeler hem de bireysel kullanıcılar için aradıkları konforu, hızı, güveni sunuyor. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında, merkeziyetsiz uygulama ve hizmetlerin, merkezi emsallerine kıyasla daha fazla sınır ötesi işlemde kullanılacağını öngörüyoruz. Web Cüzdan'a geçişi tek platformda, tek tuşla mümkün kılıyor, dijital varlık sahiplerinin varlıklarının güvenliğini sağlamalarına, kripto swap işlemi gerçekleştirmelerine, NFT al-sat yapabilmelerine olanak tanıyoruz."