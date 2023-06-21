Kripto para borsası BingX Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına açıldı

BingX'i Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına getirmekten dolayı heyecanlı olduklarını belirten BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "Bölgede kripto paralara olan talep artmaya devam ederken, MENA kullanıcılarımızın benzersiz ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayan güvenilir ve kullanıcı dostu bir platform sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu genişleme, küresel erişilebilirlik konusundaki taahhüdümüzün ve insanların kripto alışverişi ve yatırım yapma biçiminde devrim yaratma vizyonumuzun bir kanıtıdır. Karşılıklı değer yaratmak için dinamik pazarlarla ilişki kurmaktan ve yerel ortaklarla iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" diye konuştu.

Konu ile ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Asya, Avrupa ve Amerika'daki güçlü varlığıyla BingX, kendisini farklı kıtalardaki kullanıcılar için güvenilir bir platform olarak stratejik olarak konumlandırmıştır. MENA bölgesi, dijital varlıkların ticareti için güvenilir ve güvenli platformlar arayan artan sayıda kişi ve işletme ile kripto para birimlerine olan ilgi ve benimsemede önemli bir artışa tanık oldu. BingX, bu pazardaki muazzam potansiyelin farkındalığıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kripto meraklılarının gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

MENA bölgesinde olağanüstü işlem deneyimleri sunma ve canlı bir kripto topluluğu oluşturma taahhüdünün bir parçası olarak BingX, BingX İş Ortağı Programını sunmaktadır. Bu program sayesinde yerel ortaklar, sektör standartlarının üzerinde rekabetçi bir komisyon oranından faydalanabilecekler."