Kripto Para Borsası Binance, 1000'den Fazla Çalışanını İşten Çıkardı

ABD'de federal soruşturmalar ve düzenleyicilerin baskılarıyla mücadele eden Binance, son haftalarda 1000'den fazla personelini işten çıkardı. Bu durum, Binance'in çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabilir.