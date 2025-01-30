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Kripto dünyası yeni vurgun iddiasıyla çalkalanıyor

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Her geçen gün sayıları artan kripto para ortamlarından biri olan Bybit TR, para transferi iddialarıyla gündemde. Sosyal medyada paylaşım yapan pek çok kullanıcı, Bybit TR hesabına yaptıkları para transferinin Bybit TR'deki hesapta görünmediğini ancak paranın geri iadesinin de yapılmadığını öne sürdü.

Kripto para borsalarından Bybit TR, para transferi sorunlarıyla gündemde. Borsa kullanıcıları Bybit TR'de işlem yapabilmek için şahsi banka hesapları üzerinden Bybit TR'deki hesaplarına para transferi yapmak istedi.

"BYBİT TR KULLANICILARI ŞOK YAŞIYOR" İDDİASI

İddiaya göre transfer işlemleri saatler ve hatta günler geçmesine rağmen gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine parayı geri çekmek isteyen kullanıcılar ikinci bir şok yaşadı. Bybit TR'deki hesapta görünmeyen para, şahsi banka hesaplarına da geri çekilemiyor.

Haber merkezimize mail yoluyla ulaşan bir Bybit TR kullanıcısı, firmanın kullanıcıları mağduriyete sürüklediğini iddia etti. "Borsaya para transferi gerçekleştirdiğim halde, günler geçmesine rağmen para transferi hesabımıza geçmemektedir. Ben de bu platformun bir üyesi olarak, kendi adıma yaptığım transferin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hala paramı alamadım. Üstelik bu durum yalnızca benimle sınırlı değil benim gibi birçok Türk yatırımcı, yatırımlarının akıbetini öğrenemiyor ve mağduriyet yaşıyor" ifadelerini kullandı.

KRİPTO DÜNYASINDA YENİ VURGUN MU?

Sosyal medya dünyasında da bir çok kullanıcı benzer durumdan şikayetçi. Bybit TR'nin yüklü miktarda paraya el koyduğunu öne sürerek kripto dünyasında yeni vurgun gerçekleştiğini savunuyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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