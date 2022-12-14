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Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması "halkın tercihine" bağlı

Ekonomi Haberleri

Kremlin: Ülkeye yeni Ukrayna bölgelerinin katılması 'halkın tercihine' bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya'ya "katılma ihtimalini" yorumlayarak, "Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya'ya "katılma ihtimalini" yorumlayarak, "Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya'ya katılıp katılmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır. Donetsk'te zorlu bir durum var ve askerlerimiz buna odaklanmış durumda." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında Noel veya yılbaşı dönemine yönelik bir ateşkes yapılmasının ise planlanmadığını belirten Peskov, "Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmedi ve bu konu gündemimizde yok." dedi.

Peskov, dün yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri için Ukrayna'nın "gerçekleri" kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Bu gerçekler, Rusya'ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Ukraynalı yetkililer ise barış görüşmeleri için Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kremlin Ukrayna Donbas Rusya Ekonomi Haberler

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