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Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir

Ekonomi Haberleri

Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmtiriy Peskov, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasının tüm ülkeleri etkileyeceğini belirterek, "Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmtiriy Peskov, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasının tüm ülkeleri etkileyeceğini belirterek, "Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Söz konusu kararı "saçmalık" olarak nitelendiren Peskov, "Çok sayıda ülke, ABD'nin kışkırttığı AB'de değerlendirilen sert hamlelerin saçmalığını anlıyor. Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir." diye konuştu.

Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararını da değerlendirerek, "Bu herhangi bir tarafla dayanışma meselesi değil. Piyasaların istikrarlı olması herkesin çıkarınadır." dedi.

ABD ve AB, Rusya'yı ilave petrol gelirlerinden mahrum bırakmak için Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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