Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kreditör ülkelerden Ukrayna'nın borç servisini askıya alma kararı

ABD'nin aralarında bulunduğu 6 kreditör ülke, Ukrayna'nın borç servisini 2023 sonuna kadar askıya almayı kararlaştırdı.

ABD'nin aralarında bulunduğu 6 kreditör ülke, Ukrayna'nın borç servisini 2023 sonuna kadar askıya almayı kararlaştırdı.

Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan Ukrayna'nın Kreditörleri Grubu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşa karşı Ukrayna'ya yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada, Ukrayna'nın tahvil sahiplerine olan borç ödemesinin 1 Ağustos itibarıyla ertelenmesi ve ödeme vadelerinin uzatılması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, tahvil sahiplerinin Ukrayna'nın talebini onaylamasının Ukrayna hükümeti ve halkı için önemli bir destek olacağı belirtilerek, Ukrayna'nın borç servisinin 2023 sonuna kadar koordineli bir şekilde askıya alınmasının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Borç servisini askıya alma girişiminin kreditör ülkelerin yasalarına uygun olarak bir yıl daha uzatılabileceği belirtilen açıklamada, diğer tüm kreditör ülkelere de Ukrayna'nın borç servisini askıya alma konusunda hızlı bir şekilde anlaşmaya varma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın desteğiyle durumun yakından koordine edilmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kreditör ülkelerin Ukrayna'nın borç servisini askıya alma girişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Diğer tüm ikili resmi ve özel kreditörlere bu girişime katılma çağrısını yineleyen Yellen, Rusya'nın "sebepsiz ve acımasız savaşına" karşı kendini savunan Ukrayna'ya yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti Ukrayna Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title