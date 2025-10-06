Kredim, 2025 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını ve faaliyet raporunu açıkladı

FİNANSMAN şirketi Kredim, 2025 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını ve faaliyet raporunu kamuoyuna duyurdu. Şirket, 2025'in üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü 3,5 milyar TL'ye taşımayı başardığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında BDDK faaliyet iznini alan dijital kredi platformu 'Kredim', 2025 yılında da pazar payını artırmaya ve teknolojik altyapısını güçlendirmeye odaklandı. Bu büyüme odaklı strateji, şirketin gelirlerinde artış yaratırken, gelecekteki sürdürülebilir karlılığın temellerini atmak için yapılan operasyonel ve teknolojik yatırımlar da planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

"Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) alanındaki konumunu koruyan şirket, 2025 yılı 2. çeyrekte başlattığı ve tüm operasyonlarını kapsayan Kredim Dönüşüm Programı'nı devreye aldı. Dijitalleşme, verimlilik, müşteri deneyimi ve karlılık yönetimini kapsayan 'Kredim Dönüşüm Programı', şirketin iş modelini yeniden şekillendirdi.

"Kredim iş modelini tüketici finansmanının yanı sıra kurumsal ve ticari segmentte ödeme ve tahsilat çözümlerinin yarattığı nakit akışına dayalı tedarikçi ödemelerini finanse ederek çeşitlendirdi. Finansal çözümler içerisinde oldukça yenilikçi bir çözüm olarak nakit akışına dayalı tedarikçi finansmanı ürünü ile 7 milyar TL finansman hacmine ulaşıldı.

"Bu stratejinin temelini, Param Grup şirketlerinin oluşturduğu güçlü ekosistem oluşturdu. Kredi tahsis süreci ve rating modeli güncellenirken, tüm kredi altyapısı güçlendirildi. Bu dönüşüm sayesinde operasyonel süreçler kısaltılarak müşteri deneyiminde çok önemli iyileştirmeler sağlandı. Bu gelişmeler Kredim'in finansal sonuçlarına ve verimlilik rasyolarına doğrudan yansıdı.

"Karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle şirket, tüketici finansmanındaki odağını tamamen dijital kanallara çevirdi. Şirketin ulaştığı 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ve 25 binden fazla üye iş yerine sahip bu dijital ekosistemde, bugüne dek toplam 470 binden fazla kredi sağlandı.

"Bu başarının önemli bir parçası olan Hopi iş birliği, şirketin dijital stratejisinin gücünü tek başına kanıtlar nitelikte. Yılbaşından bu yana sadece Hopi kanalı üzerinden yaratılan finansman hacmi 400 milyon TL'yi aştı.

Elde edilen bu sonuçlar, şirketin dijital odaklı büyüme stratejisinin ve kurduğu güçlü iş ortaklıklarının ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini gösteriyor.

"Uygulanan başarılı strateji ve dönüşüm, şirketin finansal tablolarında da kendini gösterdi. Kredim, Eylül 2025 sonu itibarıyla 220 milyon TL kümülatif kara ulaşırken; kredi kalitesini korumayı sürdürdü. Büyüme trendine karşın Kredim kredi kalitesini korurken NPL rasyosu 1.79 olarak gerçekleşti. Kredi gelirlerini Eylül sonuna göre 900 milyon TL'ye taşıyan Kredim geçen yıl sonuna göre 3.6 kat artış sağladı.

"Kredim, başarılı performansını yılın son çeyreğine de taşıma kararlılığında. Şirket, yıl sonunu 5 milyar TL'nin üzerinde bir aktif büyüklük ile kapatmayı ve toplam plasmanlarını 10 milyar TL'nin üzerine taşımayı hedefliyor. 2026'nın Kredim için çok daha hızlı büyümenin yaşanacağı ve yenilikçi çözümlerin geliştirileceği bir yıl olması öngörülüyor."

'BU BAŞARIYI GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN YOL HARİTAMIZ NET'

Kredim Genel Müdürü Salih Öten, şirketin güçlü performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"2025 yılı Eylül sonu itibarıyla Kredim için dönüşüm programımızın çıktılarını almaya başladığımız; Param Grup ekosistemi içerisinde yeni finansal çözümlerle güçlü finansal sonuçlar ürettiğimiz bir dönem oldu. Türkiye'yi 'Şimdi Al, Sonra Öde' (BNPL) modeliyle tanıştıran öncü kimliğimizi korurken, 2025 2. çeyrekte devreye aldığımız 'Kredim Dönüşüm Programı' ve Param Grubu'nun bütünleşik finans vizyonu doğrultusunda, Kredim'i hem tüketici hem de ticari finansman çözümlerinde rekabette öne çıkan yenilikçi bir yapıya kavuşturmak için yoğun bir dönemi geride bıraktık.

"Geldiğimiz noktada, bu stratejinin somut sonuçlarını finansal sonuçlarımız üzerinde görmekten gurur duyuyoruz. Alışılagelmiş tahsis uygulamaları ve finansmana erişim modelleri dışında, ödeme ve tahsilat ürünleri ve nakit akışına dayalı bir yaklaşım ile çözümlerimize tedarikçi finansmanını da ekleyerek; yılbaşından bu yana 7 milyar TL'ye ulaşan bir plasman gerçekleştirdik. Kredi kalitemizi de korumayı başararak rekorlarla dolu bir büyüme elde ettik. Aktif büyüklüğümüz 3,5 milyar TL'ye yükselirken; kümülatif karlılığımız 200 milyon TL'yi geçmiş durumda. Faaliyet gelirlerimiz ise 2024 yıl sonuna göre 3.6 kat artarak 900 milyon TL oldu. Bu başarıyı geleceğe taşımak için yol haritamız net. Önümüzdeki dönemde stratejik önceliklerimiz; pazar payımızı artırmak, gelirlerimizi ve kaynak çeşitliliğimizi artırmak ve operasyonel verimliliğimizi maksimize etmektir.

"Pazar payımızı artırmak için hem ticari hem de tüketici tarafında ürün çeşitliliğimizi artırarak agresif büyümemizi sürdüreceğiz. Ticari müşterilerimize yönelik POS-Kredi ürünümüzü canlıya alıyor olacağız. Ayrıca KOBİ'lerimiz için uçtan uca dijital bir deneyim ile bütünleşik finans vizyonumuz kapsamında kredi başvuru ve kullanım süreçlerini tek platformda toplayan Kredim Business Mobil Uygulamamızı hayata geçireceğiz.

Tüketici finansmanında online kanallarımızı geliştirmek en önemli önceliklerimizden birisi. Bu doğrultuda, ParamKart kullanıcılarına özel sunacağımız ön onaylı limit ürünümüz ile Param Grubu sinerjisinden maksimum düzeyde faydalanarak Şimdi Al Sonra Öde olarak vurguladığımız tüketici finansmanı pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Dönüşüm programı kapsamında bizimle birlikte yoğun efor sarf eden proje ortaklarımıza, grup şirketlerimizin değerli yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarımıza; Kredim'in yeni yolculuğunda tutkuyla çalışan Kredim ekibine teşekkür ediyorum."