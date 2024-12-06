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Kredi Kartı ile Sigara Satışında Komisyon Uygulaması Tepki Çekiyor

Kredi Kartı ile Sigara Satışında Komisyon Uygulaması Tepki Çekiyor
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Kredi kartı ile sigara satışında işletmelerin komisyon talep etmesi, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'na aykırı olarak tüketicileri mağdur ediyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, konu hakkında açıklamalarda bulunarak tüketicilere haklarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kredi kartı ile sigara satışında komisyon alınması vatandaşların tepkisini çekiyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Yasaya göre üye işyerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihmal edildiği açıkça ortadadır" dedi.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bazı işletmelerin müşterilerden komisyon talep etmesi, tüketiciler arasında mağduriyete yol açıyor. Özellikle tütün ürünlerinde kredi kartı ile nakit ödeme arasındaki fiyat farkı, Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasalara aykırı. Yasa, üye iş yerlerinin kart kullanımından dolayı müşterilerden komisyon veya benzeri ek ücret talep etmesini yasaklıyor.

"Türkiye'de bu uygulamanın ihmal edildiği açıkça ortadadır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, tüketicilere önemli tavsiyelerde bulundu. Tekışık, "Birçok işletme alışverişin kredi kartı ile yapılması durumunda müşterilerinden komisyon almaktadır. Bu durum öyle bir hale geldi ki, insanlar kredi kartı ile alışveriş yapmaktan kaçınır olmuştur. Kredi kartı ile nakit alışverişi arasındaki fark önlenemez duruma gelmiştir. Özellikle sigaralarda hemen hemen bütün satıcılar kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde araya gözle görülür bir komisyon koymaktadır. Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihmal edildiği açıkça ortadadır" dedi.

"Tüketiciler haklarını kullanmalı" uyarısı

Tekışık, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamada bulunmuş ve pos cihazı bulundurmayan, kredi kartına komisyon veya fark alan işletmelere 200 bin ceza kesileceğini ve bu durumdaki işletmelerin tespit edilmesi durumunda vatandaşlar tarafından şikayette bulunulması gerektiğini dile getirmiştir. Bu durumla karşılaşan tüketiciler, kredi kartı ile sigara satışında komisyon alınması durumunda, Tüketici Hakem Heyetine veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalıdır" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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