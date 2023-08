Kraliyet Darphanesi, mücevher koleksiyonunda tıbbi röntgen filmlerinden elde edilen gümüş kullanıyor

Birleşik Krallık Kraliyet Darphanesi, '886 by The Royal Mint' adlı mücevher koleksiyonunda tamamen tıbbi röntgen (X-Ray) filmlerinden elde edilen gümüşü kullanmaya başladığını açıkladı. Darphanenin bu adımla, madenden çıkarılan malzemelere olan bağımlılığını azaltarak, gümüş talebine 'yenilikçi bir çözüm' sunduğu belirtildi.

Birleşik Krallık Kraliyet Darphanesi (The Royal Mint), '886 by The Royal Mint' adlı mücevher koleksiyonunda tamamen tıbbi röntgen (X-Ray) filmlerinden elde edilen gümüşü kullanmaya başladığını açıkladı. Darphanenin bu adımla, madenden çıkarılan malzemelere olan bağımlılığını azaltarak, gümüş talebine 'yenilikçi bir çözüm' sunduğu belirtildi.

Kraliyet Darphanesi tarafından yapılan açıklamada, mücevher yapımı için değerli metal tedarik eden Betss Metals şirketi ile ortaklık kurularak, '886 by The Royal Mint' adlı mücevher koleksiyonunda tamamen tıbbi röntgen filmlerinden elde edilen gümüşün kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Röntgen filmlerinin, Betss Metals'in Birleşik Krallık tesislerinde işlendikten sonra Kraliyet Darphanesi'ne ulaştığı ve burada da rafine gümüşün uzman zanaatkarlar tarafından takıya dönüştürüldüğü ifade edildi. Şu anda '886 by The Royal Mint' koleksiyonunda X-Ray gümüşü kullanılarak yapılmış altı parça takının bulunduğu belirtildi.

"HIZLA ARTAN GÜMÜŞ TALEBİNE YENİLİKÇİ BİR ÇÖZÜM SUNMAKTA"

Hastanelere de eski röntgen filmler için gümüşün parasal değerine göre ödeme yapılacağı ifade edilen açıklamada, "Sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığıyla X-Ray Gümüş (Silver), The Royal Mint'in madenden çıkarılan malzemelere olan bağımlılığını azaltmada önemli bir adımdır ve hızla artan gümüş talebine yenilikçi bir çözüm sunmaktadır. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanındaki hastaneler, röntgen filmlerini depolama tarihlerinin çok ötesinde saklıyor ve buna bağlı depolama maliyetlerine katlanıyor. Bu girişim, hastanelerin x-ray filmlerini geri dönüştürmelerine ve geri kazanılan gümüşün parasal değerini almalarına olanak tanıyor. X-Ray gümüşünün kullanımı, The Royal Mint'in sürdürülebilir değerli metaller alanında lider olma yolculuğunda bir başka adımdır" denildi.

The Royal Mint'in Gelişim Sorumlusu Sean Millard konuyla ilgili olarak, "Bizim için bu, gezegenimizin değerli kaynaklarını yeniden kullanma potansiyeline sahip malzemeleri sorumlu bir şekilde tedarik ederken, döngüsel bir ekonomiyi desteklemek ve müşterilerin değerleriyle uyumlu ürünlere erişmelerini sağlamak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

KRALİYET DARPHANESİ

Sitesinde yer alan bilgilere göre, geçmişi 1.100 yılı aşan The Royal Mint, Birleşik Krallığın en eski şirketlerinden biri ve Birleşik Krallık madeni paralarının orijinal üreticisidir. Bugün The Royal Mint, Birleşik Krallık ve denizaşırı ülkeler için madeni paralar ve değerli metal ürünler sağlayan birinci sınıf bir İngiliz üreticisidir. Merkezi, Galler'in Llantrisant kasabasında bulunan şirketin üç ana odağı vardır: Para birimi, Tüketici (koleksiyonluk ve nadir, tarihi sikkeler) ve değerli metal yatırımı.