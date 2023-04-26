Kozmetikte ihracat pazarı genişliyor

Dünya kozmetik sanayisinde gülyağıyla önemli bir potansiyele sahip Isparta'nın da içinde bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi'nde kozmetik ihracatı artıyor.

Gül ve lavanta başta olmak üzere çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirildiği bölge, kozmetik sektöründe dünya piyasasına güçlü adımlarla giriyor. Bir dönem sadece dünya parfüm sanayisi için "olmazsa olmaz" olarak nitelendirilen gül yağı, artık kozmetikte çeşitli alanlarda kullanılır hale geldi. Gülün dışında lavanta da bölgenin kozmetik sanayisinde etkin rol oynuyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ine sahip Isparta'nın da bulunduğu Batı Akdeniz'de, kozmetikte ürün çeşitliliğinin artmasıyla ihracat pazarı da genişliyor.

Kozmetik alanında geçen yıl 50 ülkeye yaklaşık 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bölge, bu yıl yeni girilen pazarlarla ihracatını artırmayı hedefliyor.

Geçen yıl hiç ihracatın olmadığı Güney Kore'ye ilk satışlar yapıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölge açısından potansiyeli yüksek kozmetikte daha fazla döviz girdisi sağlayabilmek için birlik olarak ülkeler çapında analiz çalışması yaptıklarını söyledi.

Kozmetikte en iddialı ülkelerden Güney Kore'ye herhangi bir ihracatın yapılmadığını tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Kozmetik alanında dünyanın en iyi ülkelerinden Güney Kore'ye, yaklaşık 5 ay önce bir ticari heyet ziyareti gerçekleştirdik. Çok kısa sürede meyvelerini aldık. Geçen yıl Güney Kore'ye hiç ihracatımız yokken, şu anda birkaç firmamız satışlara başladı." dedi.

Güney Kore'ye 4 aylık süreçte 271 bin dolarlık ihracatla bu pazarın kapılarının açıldığını belirten Çavuşoğlu, ihracatın artarak devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Güney Kore'den de bir heyeti Türkiye'de ağırlayacaklarını aktaran Çavuşoğlu, mayısta Güney Kore'den gelecek heyeti özellikle Isparta ve Burdur'daki firmalarla bir araya getireceklerini, üretim yerlerini gezdireceklerini ifade etti.

İhracat alanında atılan adımların kalıcı olmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız sadece Güney Kore ile sınırlı kalmayacak, bu alanda güçlü olan Singapur, Japonya, Avustralya gibi özellikle uzak ülkelerde de ticari faaliyetler düzenleyeceğiz. Kozmetik alanında bölgemizin potansiyeli yüksek. Gül bizim için ön planda, diğer tıbbi aromatik yağlarda da çok iyi konumdayız. Bunları daha da geliştirmek ve iyi pazarlamak istiyoruz. Çünkü dünyada bu ürünlerin en fazla olduğu ülkelerden bir tanesiyiz, bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Sektörde ihracat geçen yıla göre arttı

Çavuşoğlu, bölgeden, kozmetiğin içinde bulunduğu kimya sektöründe, yıl başından bu yana geçen yıla göre yüzde 21,6'lık bir artışla yaklaşık 73 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini ve kozmetiğin de bu rakama ciddi katkı sağladığını belirtti.

Kimya sektöründe en fazla ihracatın Rusya, Fransa, Türkmenistan, Ukrayna ve İran'a yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, ticari heyetlerle hem ihracat yapılan ülke sayısını hem de miktarları artırmak istediklerini aktardı.

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinin de bölgenin ihracatına ciddi katkı sağladığını bildirdi.