Kozmetik Sektöründe Rekabeti Engelleme İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurulu, 17 Ağustos'ta yapılan toplantıda kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe faaliyet yürüten 5 firma hakkındaki, mağazaların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği veya internet satışlarını kısıtladığı iddialarını ele aldı. Kurul, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" 4'üncü maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespiti amacıyla firmalar nezdinde soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi