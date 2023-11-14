Kozmetik Firmalarına Rekabet Kurulu'ndan Ceza

REKABET Kurulu'nun 9 kozmetik ürünleri şirketi hakkında yürüttüğü soruşturma, uzlaşma usulü ile idari para cezası yaptırımı uygulanarak sonlandırıldı.

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 9 firmanın, mağazaların satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılarak rekabet ihlallerinde bulunduğu iddialarını araştırmak üzere 13 Nisan 2023'te soruşturma başlattı. Firmalar, Rekabet Kurulu'na ihlalin varlığı ve kapsamı ile öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını kabul eden uzlaşma metinleri gönderildi. Soruşturma, ihlal tespiti ve idari para cezalarını içeren kurul kararlarıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı. Buna göre; öngörülen idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanarak en yükseği 87,3 milyon TL, en azı 184 bin 675 TL olmak üzere 9 firmaya, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal etmekten idari para cezaları uygulandı.