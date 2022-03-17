Kozlu TTK'da yeni panoda üretime başlandı

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında eksi 425 kodunda Kartiye 1 çay ayakta yeni üretim panosunda kazasız belasız üretim dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi.

17 Mart 2022 tarihinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde düzenlenen törende önce Kur-anı Kerim okunarak dualar edildi. Kurban kesim törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz ve müessese müdür yardımcıları, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu İşletme Müdürü Yusuf Aydın, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç ve şube yöneticileri, müessese ve işletme yöneticileri, nezaretçiler ve maden işçileri katıldı.

Okunan Kur-an ve duaların ardından kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Kurban kesimi ardından madenciler ocağa indi. - ZONGULDAK