Kozan Ticaret Borsası TOGG'unu aldı

Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli ve milli otomobil TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), Kozan Ticaret Borsası'na resmi olarak teslim edildi.

Türkiye'nin gurur kaynağı olan yerli ve milli otomobil TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), Kozan Ticaret Borsası'na resmi olarak teslim edildi.

Aracı teslim alan Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp, "Bu heyecanı bizlere yaşatan, bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu araç, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik potansiyelini ve üretim kabiliyetini simgeliyor. Aracımızın Borsamıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu gurur dolu anı tüm Kozan halkıyla paylaşıyoruz" dedi. - ADANA