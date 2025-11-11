Kozan'da Zeytin Hasadı Sonrası Yağ Üretimi Hızlandı, Rekolte Düşkünlüğü Yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin hasadının tamamlanmasının ardından fabrikalarda zeytinin yağ yolculuğu başladı.

Kozan'da bu yıl yaşanan aşırı kuraklık ve don nedeniyle zeytin rekoltesinde düşüş yaşandı. Her yıl zeytinyağı fabrikalarının önünde oluşan yoğunluk yerini bu sezon sakinliğe bıraktı. Adana'da zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağı üretim tesislerinde da hummalı çalışma başladı. Kozan'da zeytin üreticileri, bu yıl verimin önceki yıllara göre oldukça düşük olduğunu belirtti. Zeytinyağının fabrika çıkış litre fiyatı ise 350 TL olarak açıklandı.

Alperen Ateşmen, her yıl ortalama 300 kilogram zeytin topladıklarını, ancak bu yıl 100 kilogram zeytini zor elde ettiklerini belirterek, "Bu yıl yalnızca 20 litre yağ çıkarabildik" dedi. Bir diğer üretici Cengiz Ayan da 14 dönümlük arazilerinde yaptıkları hasatta verimin oldukça düşük kaldığını ifade ederek, "Don olayı ve yaz aylarındaki kuraklık bu yıl ürünümüzü ciddi şekilde etkiledi" dedi. Zeytinyağı fabrikalarda litre başına 350 TL'den satışa sunulurken, önceki yıllarda oluşan uzun kuyruklar bu sezon yerini sessizliğe bıraktı. - ADANA