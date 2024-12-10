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Kozan'da İklim Değişikliği Buğday Ekimini Geçiktirdi

Kozan'da İklim Değişikliği Buğday Ekimini Geçiktirdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, iklim değişikliği nedeniyle buğday ekiminde gecikme yaşadı. 30 dönüm arazide buğday ekimi gerçekleştiren Hakkı Yaşarcan, iklim koşullarının değiştiğini ve bu yıl kışın erken geldiğini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday iklim değişikliği nedeniyle geç de olsa toprakla buluştu.

İlçeye bağlı Çandık Mahallesi'nde 30 dönüm arazisinde buğday ekimi yapan üretici son yıllarda değişen iklim nedeniyle buğdayı bu yıl geç ektiklerini belirtti. Kozan'da her yıl ekim ve kasım ayında toprağın hazırlanıp buğdayla buluştuğunu aktaran üretici Hakkı Yaşarcan, "Toplam 30 dönüm arazide buğday ekimi gerçekleştiriyorum. Yaklaşık 800 ton buğday toprakla buluştu. En son bölgemizde ekimi ben yaptım. İklim değişti. Kış erken geldi ama Çukurova'da yağış hala yok. 30 dönüm alana buğday ekimi yaptım 20 dönüm de arpa ekimi gerçekleştirdik" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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