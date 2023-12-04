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Kozan'da Dere Yatağına Dökülen Limonlar Vatandaşlara Dağıtıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limonu toplayan bir kişi, mahalle mahalle gezip vatandaşlara dağıttı. Limonların dökülmesine tepki gösteren vatandaşlar, çiftçilerin zor durumda olduğunu belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limonu toplayan bir kişi, mahalle mahalle gezip vatandaşlara dağıttı.

İlçede zincir marketlerde 12 TL'ye satılan limon bahçede para etmeyince Deliçay dere yatağına dökülmüştü. Bu durumu gören bir vatandaş ise limonların bir kısmını dere yatağından toplayıp mahalle mahalle gezerek dağıtmaya başladı. Karacaoğlan Mahallesi'nde sabah kapının önünde limon bulduklarını söyleyen mahalle esnafından Şahin Kurt, "Çiftçimiz malını dökmek zorunda kalıyor. Onlar için zorlu bir süreç ama bu da yanlış. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum. Tam önümüzde market var birinde 9 lira diğerinde 12 lira. Ancak çiftçi para kazanamıyor limondan. Çiftçi olmazsa esnaf olmaz. Hepimizi etkiliyor. Dökülen limon ihracata giden kaliteli bir limon üzüldük. Biri getirip herkese ücretsiz dağıttı" diye konuştu.

Emre Yüce ise, limonun kabuğunun kendinden pahalı olduğunu belirterek, dökülmesine tepki gösterdi. Yüce, "Limon para etmiyor 30 kuruşa vermiyorlar. Her yere limon dökülmüş. Çiftçimize çok üzülüyorum. Marketlerde çok pahalı. Çiftçi satamıyor İstanbul'da tanesi 50 lira, burada 12 lira bunun kabuğu kendinden pahalı. Kabuğu değerlendirilebilir. Üzülüyorum limon dökülmemeli. Suyu limonata, kabuğu değerli döküleceğine tüm mahallelerde dağıtılmalı" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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