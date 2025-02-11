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Kozan'da 145 Çiftçiye Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Kozan'da 145 Çiftçiye Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 145 çiftçiye yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı. İlgili yetkililer, tarımsal üretimin artırılmasını ve ekonomik katkıyı hedeflediklerini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 145 çiftçiye yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Kozan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere destek sağlandı. Proje çerçevesinde, ilçedeki 145 üreticiye yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtımına başlandı.

Tohum dağıtım törenine Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da katıldı. Kökçüoğlu, tarımsal üretimin artırılması ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi için bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Çiftçilere bol kazançlı bir sezon dileyen Kökçüoğlu, "Üretmek sizden, destek bizden" diyerek üreticilere verilen desteğin süreceğini belirtti.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de dağıtım sonrası yaptıkları açıklamada, bölgedeki tarımsal üretimin artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Açıklamada, "Ekilmeyen toprak kalmasın, üreticimiz de ülkemiz de kazansın" mesajı verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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