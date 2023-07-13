Koyun ve keçiler orman yangınlarını önlemeye yardımcı olabilir

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçilerin orman yangınlarının yayılmasını engelleyebileceğini belirtti. Çelik, hayvan otlatmasının orman yangınlarını önlemede önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, Amerika ve Avrupa ülkelerinde hayvan otlatmasının desteklendiğini söyledi. Türkiye'de ise koyun ve keçi otlatmasının belirli şartlarda izin verildiğini ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçilerin adeta çim biçme makinesi gibi olduğunu belirterek, "Orman içlerinde otlar kurumadan koyun ve keçilerin otlatılması orman yangınlarının yayılmasına engel olur." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarında sıkça yaşanılan orman yangınlarının başlaması ve yayılmasını önlemede koyun ve keçi otlatılmasının önemine dikkati çekti.

Koyun ve keçilerin adeta çim biçme makinesi gibi olduğunu kaydeden Çelik, "Orman içlerinde otlar kurumadan koyun ve keçilerin otlatılması orman yangınlarının yayılmasına engel olur. Ayrıca koyun, keçi çobanları ile çoban köpeklerinin varlığı kundakçılar için caydırıcılık teşkil eder ve erken teşhis sağlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Çelik, küçükbaş hayvanların eğimli yerlerde patikalar açarak adeta yamaçlara teraslama yaptıklarını belirterek, "Bu da erozyona karşı fayda sağlar. Planlı ve kontrollü otlatmanın orman yangınlarını önlemede en önemli faktör olduğunu artık herkes kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Amerika ve Avrupa ülkelerinde orman yangınlarını önlemek için hayvan otlatmasının desteklendiğini belirterek, "Amerika ve Avrupa ülkeleri, ormanların yangınlara karşı korunmasında, hayvanların ormanlık alanlarda otlatılmasını, daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir çözüm olarak görüyorlar. Orman yangınlarının yayılımını azaltmak için keçi ve koyunların riskli bölgelerdeki otları yeşilken ve kuruduktan sonra yemesini sağlıyorlar. Planlı ve kontrollü koyun ve keçi otlatma ile orman yangınlarını önlüyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'de koyun ve keçilerin belirli şartlarda orman içi otlatmasına izin verilebildiğine ancak uygulamada çeşitli sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu konudaki sıkıntıları gidermek için Orman İşletme Müdürlükleri ile Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerimiz arasında iş birliğine gidilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Ayrıca otlatma izinleriyle ilgili olarak da mevzuata dayalı bazı zorluklar karşısında biraz esnek davranılarak mümkün olduğunca ormanlık alanlarda koyun keçi otlatma imkanlarının artırılması ülkemiz menfaatine olacaktır. Otlatma imkanlarının artırılmasıyla girdi maliyetleri düşeceğinden yem ithalatına ihtiyaç kalınmayacak, böylelikle ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır."