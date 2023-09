Koyun ve keçi yetiştiricileri et ithalatına karşı çözüm istiyor

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Alan Yaylası'nda koyun ve keçi yetiştiricileri ile bir araya geldi. Bir besici, "Bize kredi ile mal almamızı söylediler. Bugün geldiğimiz noktada kredi ile hayvan alan herkes maalesef battı. Biz her zaman söyledik, et ithal etmek bir çözüm değil. Defalarca aynı hatayı yapılmaz. İthal et ile bu durumu, et fiyatlarını dengeleyemezsiniz" diye dert yandı.

Hikmet Yalım Halıcı, Koyun Keçi Yetiştiricileri Derneği'nin düzenlediği program kapsamında Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Alan Yaylası'nda besicilerle buluştu. Halıcı, yaylada besicilerin ve çobanların sorunlarını dinledi.

Bir besici, Halıcı'ya, "Bize kredi ile mal almamızı söylediler. Bugün geldiğimiz noktada kredi ile hayvan alan herkes maalesef battı. Biz her zaman söyledik, et ithal etmek bir çözüm değil. Defalarca aynı hatayı yapılmaz. İthal et ile bu durumu, et fiyatlarını dengeleyemezsiniz" dedi.

Besici, "İthalattan dolayı 50 sürü, 20 sürüye düştü. İthalat devam ederse 20 sürü de 5 sürüye düşecek. Sonra yemeye et bulamayacağız. Bizlerde bu işleri bırakmak zorunda kalacağız. Kendimiz üretebiliyorken neden ithal ediyoruz? Bunu anlatabilir misiniz, bize? Biz çözüm istiyoruz. Bu çözümün de ithalat ile olmayacağını biliyoruz" diyerek sorunlarını anlattı.

Halıcı ise kendisini programa davet ettiği için Isparta Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ömer Mırcık'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Benim için de bir ilk oldu, buraya gelip çobanlarımız, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin sıkıntılarını yakında görmeyi arzu ediyorduk. O da bugüne nasipmiş. Geldik, sorunları dinledik, not aldık. Önümüzdeki günlerde Ömer Başkanım da bir dosya halinde iletecek bize. Biz de hayvancılarımızın, çobanlarımızın sıkıntılarını TBMM kürsüsünden dillendirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de toplumun birçok kesiminin farklı sorunları olduğu gibi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da kendilerine has problemleri var. Bu problemlerin bugüne kadar yeterince yüksek sesle dillendirilemediğini düşünüyorlar. Biz de bu problemleri hem dillendireceğiz hem de takipçisi olacağız. Çözüm önerisi üretmek için elimiz geleni yapacağız" diye konuştu.

Halıcı, daha sonra yayladaki yurttaşlarla çay içip sohbet etti.