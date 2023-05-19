Köylerine geri dönüş yapan çiftçilere küçükbaş hayvan desteği

HAKKARİ Hakkari'de köylerine geri dönüş yapan ve çiftçilikle uğraşanlara koyun desteği verilmeye başlandı.

Her sene olduğu gibi Hakkari İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere küçükbaş hayvan desteği sürüyor. Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçesinde maddi durumları iyi olmayan ancak köylerinde besicilik yapabilecek ve şartları uygun olan ailelere toplamda 5 bin koyun verilecek. Bölgenin mevsim şartlarına uygun Norduz koyunlarını Van'dan aldıklarını ifade eden Hakkari İl Özel İdaresi Müdürü İbrahim Besi, "Her yıl Hakkari ve ilçelerine manda, arı, keçi dağıtıyoruz. Bu yıl yine Hakkari Valiliğimiz ve il özel idare olarak şartları uygun olan ve bu işi yapabilecek vatandaşlarımıza manda, keçi, arı ve koyun dağıtmaya devam edeceğiz. Bu yıl 4 bin koyun ve bin adet keçi dağıtmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.