Üye Girişi
Haberler

Köyceğiz'de Zeytin Hasadı Başladı, Kuraklık Verimi Düşürdü

Köyceğiz'de Zeytin Hasadı Başladı, Kuraklık Verimi Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde zeytin hasadı başladı, ancak kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olması bekleniyor. Üreticiler zeytin toplama çalışmalarında zorluk yaşıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen zeytinin hasadı başladı.

Kuraklığın devam ettiği Köyceğiz'de zeytin üreticileri istemese de hasada başlamak zorunda kaldı. Geçmiş yıllarda Ekim Ayında ilk yağmurlardan sonra başlayan zeytin hasadı bu yıl gecikmeli başladı. Kuraklıktan dolayı zeytinler önceki yıllar kadar dolgun değil. Buruşuk zeytinlerde yerlere dökülmeye başladı. Rekoltenin düşük olacağı tahmin ediliyor. Üreticiler zeytin toplama örtülerini, zeytin taraklarını, üçayaklı zeytin merdivenlerini çıkararak sabahtan akşama kadar zeytin topluyor. Zeytin bahçeleri büyük üreticiler zeytin hasat makineleri ile daha kolay zeytinleri hasat ediyor. Toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılırken, kalan kısım zeytinyağı üretimi için tesislere götürülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a duruşma çıkışı böyle bağırdı

 Metiner'den tartışma yaratan Hizbullah çıkışı: PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim?

"PKK'ya sağladığımız şansı neden onlardan esirgeyelim"
Stellantis'ten Türkiye'deki Citroen C3 ve DS3 modelleri için geri çağırma ilanı

Ünlü otomotiv firması Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.