Köyceğiz'de 'İkinci El Pazarı' 8 ay sonra yeniden kuruldu

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan 'ikinci el pazarı' sekiz ay aradan sonra yeniden açıldı.

Köyceğiz'de uzun yıllardır kurulan ikinci el pazarına Covid-19 salgınındaki vaka sayılarının artması nedeniyle ara verilmişti. Salgın tedbirlerinin kalkmasıyla ikinci el pazarının eskisi gibi her ayın son Pazar Günü faaliyetlerine devam etme kararı alındı. 2022 yılının ilk ikinci el pazarı Köyceğiz Atatürk Kordonu boyunca 'İster Al, İster Sat, İstersen Sakin Şehir Köyceğiz'de Göl Kenarı Doya Doya Yürüyüş Yap' sloganıyla kuruldu. Havaların ısınmasını fırsat sayan vatandaşlar ikinci el pazarına yoğun ilgi gösterdi.

Pazarda kadınların yaptığı yiyecekler, yöresel ürünler, el emeği ile yapılan aksesuarlar, ikinci el kitaplar, ikinci el eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Pazarda ev hanımları aile bütçesine katkı sağlama imkanı buluyor. Ziyaretçiler pazarda kurulan yiyecek içecek stantlarında yöreye özgü gıdaları tatma fırsatı bulurken, hem alışveriş hem de Köyceğiz Gölü kenarında keyifli bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. - MUĞLA