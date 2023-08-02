Köy-Koop Denizli'de Soğuk Süt Fiyatını Belirledi

Köy-Koop Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, soğuk sütün fiyatı 12,40 olarak belirlendi.

Köy-Koop Denizli'nin ev sahipliğinde geçen soğuk süt fiyatı belirleme toplantısında, soğuk sütün fiyatı 12,40 olarak belirlendi.

Köy Kooperatifleri (Köy-Koop) Merkezi Birliği'nin Denizli Şubesi'nde düzenlenen toplantı Köy Koop Burdur, Köy Koop Isparta, Hay Koop Antalya, Denizli DSYB, Denizli Tarım Koop, Acıpayam Süt Birliği, Tarım Orman Müdürlüğü, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya'dan süt alan sanayici temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda yapılan istişareler sonrasında 3,2 protein, 3,6 yağ esas alınarak, üreticiye 11,50 ödeme şartıyla soğuk süt fiyatı 1 Ağustos 2023 tarihiyle 12,40 olarak belirlendi. - DENİZLİ