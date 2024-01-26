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Kovid-19 Salgınında Yaş Sınırı Uygulaması Uzatıldı

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Kovid-19 salgını nedeniyle artan ticaret hacmi ve ticaret koridorlarında değişiklikler, yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen yaş sınırı uygulaması bu yıl sonuna kadar uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile ticari amaçlı taşımacılık yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleriyle çalışabilecekleri yaş sınırı 69 olarak belirlendi.

Kovid-19 salgını normalleşme süreciyle artan ticaret hacmi, ticaret koridorlarında değişme gibi nedenlerle yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 69'a çıkarılan yaş sınırı uygulaması bu yıl sonuna kadar uzatıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili yönetmelikleri gereğince, kara yoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleriyle çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırı uygulaması Eylül 2021'e kadar 66 olarak uygulanıyordu.

Dünyada ve ülkede Kovid-19 salgını normalleşme süreciyle ticaret hacminde yaşanan artış dolayısıyla sektörde mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi için geçici düzenlemeye gidildi. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için 66 olan yaş sınırlaması, 31 Aralık 2023'e kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirilerek uygulamaya konuldu.

Söz konusu süreç devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ticaret koridorlarının değişmesiyle kara yoluyla ticari taşımalar ülkede artış gösterdi. Bu süreçte herhangi bir makul gerekçe olmadan sürücülerin vize temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle vizeli sürücü ihtiyacı oluştu.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzı da yetersiz kaldı.

Bu kapsamda kara yoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesi için düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Sayısal takograf kartları da yenilenecek

Öte yandan söz konusu düzenleme kapsamında, SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında, ilk kez başvuru yapacak sürücüler, sürücü türü sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Daha önce başvuru yapmış ve düzenleme doğrultusunda geçen yıl sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmadan süreleri bu yıl sonuna kadar uzatıldı.

Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücüler, sayısal takograf kartlarını da yenileyecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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